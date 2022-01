(Bordeaux) La situation restait « calme » lundi matin dans les départements pyrénéens du Sud-Ouest, placés en vigilance rouge « pluie inondation », malgré des cumuls de précipitations intensives qui se poursuivront dans la journée, selon les autorités.

Agence France-Presse

Selon Météo France, sur l’ensemble des départements pyrénéens, on attend des cumuls (en 48h de dimanche à lundi) de 50 à 80 mm en plaine, 100 à 130 mm sur les premiers contreforts, vallées et piémont, 150 à 250 mm en montagne.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires ont été suspendus dans les vallées d’Aspe et d’Ossau, et la circulation des trains interrompue pour la journée entre Pau, Oloron-Sainte-Marie et Bedous, puis entre Bayonne et Puyoo, a indiqué la préfecture lundi matin.

Des dizaines de pompiers et gendarmes étaient mobilisés « de manière préventive », a ajouté la même source qui décompte cinq interventions liées aux intempéries dans la nuit de dimanche à lundi.

« Il faut avoir une vigilance très particulière dans ces vallées, car la pluie qui est stationnaire peut entraîner des coulées de boue et des pluies torrentielles des cours d’eau », a averti sur France Bleu Béarn le directeur de cabinet du préfet, Théophile de Lassus.

À 9 h, selon Enedis, 700 clients étaient privés d’électricité dans le département, après la chute sur les lignes électriques d’arbres fragilisés par les inondations.

À Laruns, au cœur de la vallée de l’Ossau, où il est tombé 116 mm de pluies depuis la nuit de samedi à dimanche, selon Météo France, « la situation est maîtrisée », a assuré à l’AFP Robert Casadebaig, le maire de cette commune de 1200 habitants.

Les « digues et les batardeaux métalliques » mis en place depuis les crues de la mi-décembre qui avaient éventré la chaussée et inondé des habitations « empêchent » désormais « l’eau de traverser les rues descendantes », a-t-il ajouté.

Dans le centre des Pyrénées, l’accès routier à la Principauté d’Andorre depuis la France a été fermé, en Ariège, en raison du risque d’avalanches. La limite pluie-neige était remontée lundi matin de 1500 à plus 2000 m, mettant en question la stabilité du manteau neigeux.

Les pompiers de l’Ariège surveillaient le niveau des principales rivières du département, un débordement de certains cours d’eau étant possible, et insistaient sur les mesures de précaution : « Ne pas aller montagne, ne pas monter sur les toits, ne pas s’approcher des cours d’eau ».

En plaine, dans les Landes, classées en vigilance rouge pour risque de crues, la situation est « calme » sans interventions liées aux intempéries, a indiqué la préfecture à l’AFP.

Dans le secteur de Peyrehorade, à l’ouest du département, le Gave d’Oloron, classé rouge, était sorti de son lit avec un fort débit, sans provoquer de dégâts ni d’inquiétudes chez les habitants, a constaté lundi matin un journaliste de l’AFP.

Selon Vigicrues, une crue comparable à celle de décembre dernier - qui avait entraîné l’évacuation de dizaines de personnes - y est attendue en fin de soirée lundi.