Passeport vaccinal en France

Les menaces de mort et agressions contre les élus se multiplient

(Paris) Garage et voitures incendiés, intimidation voire promesse de décapitation : les agressions et menaces visant les députés se multiplient alors que le passeport vaccinal arrive à l’Assemblée à trois mois de la présidentielle, suscitant la préoccupation des partis et des élus.