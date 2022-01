Le roi Carl XVI Gustaf, 75 ans, et la reine Silvia, 78 ans, qui ont tous deux reçu trois doses de vaccin, ont été déclarés positifs à la COVID-19 lundi soir.

Le roi et la reine de Suède déclarés positifs

(Stockholm) Le roi de Suède Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Silvia ont été déclarés positifs à la COVID-19, a annoncé mardi le palais royal.

Agence France-Presse

Le roi Carl XVI Gustaf, 75 ans, et la reine Silvia, 78 ans, qui ont tous deux reçu trois doses de vaccin, ont été déclarés positifs lundi soir.

Le roi et la reine, qui sont isolés chez eux, ont présenté des « symptômes légers » et « se sentent bien compte tenu des circonstances », a ajouté le palais royal.

Le pays nordique a enregistré le 30 décembre un nombre record de 11 507 cas de contamination à la COVID-19 en un seul jour, dépassant le précédent record de 11 376 cas établi en décembre 2020, selon des chiffres rendus publics mardi par l’Agence de santé publique.

Le nombre quotidien de contaminations a légèrement baissé depuis pour s’établir à une moyenne de 10 000 cas.

D’autres membres de la famille royale ont déjà eu la COVID-19.

La princesse héritière Victoria et son époux le prince Daniel ont été déclarés positifs en mars 2021 et le prince Carl Philip et son épouse la princesse Sofia ont également été testés positifs à la fin de l’année 2020.