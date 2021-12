Annonçant il y a une semaine « envisager » de se lancer dans la course à la présidentielle, l’ex-ministre de la Justice Christiane Taubira a dit espérer rassembler autour de sa candidature pour « construire l’union » d’une gauche française. qui est loin derrière dans les sondages, avec moins de 25 % des intentions de vote.

(Paris) La situation sera-t-elle plus claire en janvier ? À moins de quatre mois de l’élection présidentielle, la confusion règne toujours à gauche, marquée par l’irruption de Christiane Taubira dans la campagne et les tensions autour d’une primaire souhaitée par Anne Hidalgo.

Cécile AZZARO Agence France-Presse

Annonçant il y a une semaine « envisager » de se lancer dans la course à la présidentielle, l’ex-ministre de la Justice Christiane Taubira a dit espérer rassembler autour de sa candidature pour « construire l’union » d’une gauche loin derrière dans les sondages, avec moins de 25 % des intentions de vote.

Depuis, celle qui affirme ne pas vouloir être « une candidature de plus » a enchainé les déplacements, où elle a constaté « l’enthousiasme » et « une attente colossale » des électeurs de gauche, a-t-elle assuré à l’AFP.

Ses soutiens, comme Guillaume Lacroix, le président du parti radical de Gauche, estiment qu’elle « ouvre un chemin ».

Un premier sondage, jeudi, la donne à 7 % des intentions de vote, devant ses concurrents à gauche Yannick Jadot (5 %) et Anne Hidalgo (2 %), mais derrière Jean-Luc Mélenchon (12 %).

Christiane Taubira a donné rendez-vous mi-janvier pour clarifier sa position. Dans son entourage on se structure déjà dans l’éventualité d’une candidature officielle, avant, peut-être, une participation à la Primaire populaire, initiative citoyenne prévue fin janvier.

Cette irruption dans la campagne n’a pas enthousiasmé ses potentiels concurrents à gauche. « On ne gagne pas les élections sur un nom, mais sur un programme », a tancé l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, tandis que le communiste Fabien Roussel a indiqué qu’il maintiendrait sa candidature et que l’écologiste Yannick Jadot l’a invitée à se ranger derrière lui.

La socialiste Anne Hidalgo, en difficulté dans les sondages, n’entend pas non plus lui céder la place, sauf si elle était battue dans le cadre d’une primaire de la gauche, qu’elle a proposée aux autres candidats, en vain pour l’instant.

Mais « cette primaire n’a de sens que si Yannick Jadot y participe », a-t-elle dit.

Un cadre du parti socialiste estime que « le mois de janvier va être décisif ».

« On verra si Taubira arrive à créer une dynamique. Elle a voulu mettre les doigts dans la piscine pour voir si la température était bonne, et manifestement elle est bonne », note-t-il : « l’accueil est bon, elle a un bon contact ».

Pour lui, « Jadot est déjà bien dans les cordes », avec des sondages qui se tassent autour des 6 % et il ne voit pas Anne Hidalgo pouvoir « remonter ». « C’est le pari que peut faire Taubira : “j’y vais, je vais vous faire plier” ».

D’autres socialistes sont plus critiques : « Oui j’ai vu des élus socialistes s’enthousiasmer pour Taubira, face à une forme de désespoir à gauche », « mais depuis cinq ans, qu’est-ce qu’elle a amené à la gauche ? », assène un autre élu.

« Vieille gauche »

La maire de Paris, elle, a un projet politique, « qui sera présenté en janvier », et déjà ses 500 parrainages et « plus qu’il n’en faut », rappelle-t-il.

Pour Jean-François Débat, le maire de Bourg-en-Bresse, proche d’Anne Hidalgo, l’intervention de Christiane Taubira, « amène plus de troubles que de clarifications » : elle « n’a pas pris en compte la perplexité des électeurs de gauche. Tout comme Yannick Jadot ».

« S’il est persuadé qu’il peut convaincre les électeurs de gauche, de quoi a-t-il peur » en refusant la primaire, insiste-t-il.

« Qu’ils fassent la primaire entre socialistes », a répliqué mercredi le candidat écologiste. « Moi mon sujet ce n’est pas de sauver cette vieille gauche, c’est d’imposer l’écologie dans la campagne », a-t-il martelé.

En interne, la primaire fait toujours débat chez les Verts, à l’image de la candidate malheureuse à la primaire écolo Sandrine Rousseau qui s’est réjouie de l’arrivée de Christiane Taubira. : « Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi Yannick Jadot n’a pas accepté la primaire populaire », regrette un élu parisien, car « il a tout à gagner. Si on veut gagner […] on doit être capable de gagner une primaire populaire, mais il faut qu’elle soit de taille importante ».

« Jadot est le maillon faible sur lequel tout le monde va essayer de peser en janvier », dit aussi l’ex-patron du parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Mais « s’il décidait de participer à la primaire, les cartes seraient rebattues ».