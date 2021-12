(Paris) Emmanuel Macron arriverait en tête au premier tour de l’élection présidentielle devant Valérie Pécresse, selon une étude publiée jeudi par un nouvel institut de sondage, Cluster17, qui a testé pour la première fois la potentielle candidature de Christiane Taubira, donnée à 7 %.

Agence France-Presse

Chritiane Taubira, qui a dit vendredi dernier « envisager » une candidature à l’Élysée, arriverait devant ses concurrents à gauche Yannick Jadot (5 %) et Anne Hidalgo (2 %) mais derrière Jean-Luc Mélenchon (12 %), selon cette enquête publiée dans Les Échos.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AFP L’ancienne ministre française de la Justice Christiane Taubira, qui a annoncé le 17 décembre 2021 qu’elle envisageait de se présenter à l’élection présidentielle de 2022.

Créé en novembre 2021 et composé d’universitaires, de statisticiens et d’employés du secteur des études et de la communication, Cluster17 a développé une approche méthodologique qui « repose sur une segmentation de la société française en 16 groupes homogènes », appelés « clusters », peut-on lire sur son site.

Macron à seulement 20 %

Dans ce sondage, le chef de l’État sortant, pas encore officiellement candidat à sa réélection, est crédité de 20 % des intentions de vote au premier tour — un score inférieur aux estimations faites par la majorité des autres instituts —, devant la candidate du parti Les Républicains Valérie Pécresse (16 %).

Éric Zemmour (14 %), Marine Le Pen (13 %) à l’extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon, à l’autre bout de l’échiquier politique, seraient au coude-à-coude derrière le duo de tête.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé via un questionnaire autoadministré en ligne du 19 au 22 décembre 2021, auprès de 1466 personnes inscrites sur les listes électorales issues d’un échantillon de 1554 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Parmi cet échantillon de 1466 personnes, 1419 ont exprimé une intention de vote.

Marge d’erreur comprise entre 1,2 et 2,7 points de pourcentage.