Couvre-feu à Barcelone et dans le reste de la Catalogne

(Madrid) La justice espagnole a autorisé jeudi l’instauration d’un couvre-feu nocturne dans une grande partie de la région de Catalogne (nord-est), alors que l’Espagne oblige de nouveau à porter le masque en extérieur face à l’explosion de cas de COVID-19.

Thomas PERROTEAU Agence France-Presse

Le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne (TSJC) a annoncé qu’il autorisait « les mesures sollicitées » par l’exécutif catalan, qui comprennent également la fermeture des discothèques et la limitation des réunions privées à un maximum de 10 personnes.

L’exécutif catalan pourra ainsi instaurer un couvre-feu de 1 h à 6 h du matin dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants où l’incidence dépasse 250 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, soit l’intégralité de celles-ci actuellement.

À quelques jours des fêtes, la jauge d’occupation est désormais limitée à 50 % pour les restaurants et à 70 % pour les lieux sportifs et culturels, ainsi que les petits commerces de cette région de quelque 7,7 millions d’habitants.

Ces restrictions s’appliqueront à partir de la nuit de jeudi à vendredi pour une durée initiale de 15 jours dans l’une des régions les plus peuplées et les plus touristiques d’Espagne.

En Catalogne, 30 % des unités de soins intensifs sont occupées par des patients atteints de la COVID-19, le taux le plus élevé du pays et le double de la moyenne nationale, d’après les chiffres du ministère de la Santé publiés mercredi.

Sortez masqués

Ces restrictions en Catalogne entrent en vigueur alors que le gouvernement central a adopté un décret obligeant de nouveau à porter le masque à l’extérieur dans tout le pays, qui a enregistré mercredi un nouveau record de 60 041 cas en 24 heures.

Cette mesure, qui entrera en vigueur vendredi et que l’exécutif veut « temporaire », ne concernera pas la pratique sportive ou les personnes se promenant seules — ou entourées de personnes de leur foyer— « dans un espace naturel » comme « à la montagne ou à la plage », a détaillé jeudi la ministre de la Santé Carolina Darias, lors d’une conférence de presse.

Mesure rare dans le monde, le retour du port du masque à l’air libre a été décidé à l’issue d’une réunion extraordinaire entre le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez et les régions, compétentes en matière de santé.

La décision, « approuvée par les scientifiques », a été prise avec « la quasi unanimité » des régions, a défendu Carolina Darias.

Statu quo à Madrid

Pour sa part, la présidente conservatrice de la région de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a affirmé jeudi qu’elle n’envisageait pas de nouvelles restrictions.

Les mesures se sont multipliées en Espagne, l’une des championnes mondiales de la vaccination, mais confrontée — comme de nombreux autres pays — à une nouvelle vague de cas à la faveur de la propagation du variant Omicron, beaucoup plus contagieux.

« Le variant Omicron est en train de supplanter le variant Delta », a indiqué la ministre de la Santé.

Certaines régions espagnoles ont mis en place un passeport sanitaire pour entrer dans les lieux publics, quand d’autres, comme celle de Madrid, s’y refusent.

L’incidence était mercredi soir de 784 cas pour 100 000 habitants en 14 jours, soit un chiffre environ quatre fois supérieur à ce qu’il était le 1er décembre.

Cette nouvelle vague — la 6e en Espagne — demeure toutefois moins grave que les précédentes, puisque 15,7 % des unités de soins intensifs sont occupées par des patients COVID-19, contre 30 % à la mi-janvier 2021, d’après le ministère de la Santé.