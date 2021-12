Europe

Tensions autour de l’Ukraine

Les Occidentaux prêts à la riposte pour dissuader la Russie

(Bruxelles) L’OTAN et l’UE ont rejeté jeudi la volonté de veto de la Russie sur la possible adhésion de l’Ukraine à l’Alliance, et ont appelé Moscou et Kiev à renouer le dialogue sous peine d’une riposte en cas d’agression militaire russe.