(La Haye) L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé jeudi deux nouveaux traitements contre la COVID-19, le traitement par anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline ainsi qu’un médicament immunosuppresseur déjà autorisé dans l’UE pour le traitement de diverses affections inflammatoires.

Agence France-Presse

Le traitement de GSK « réduit considérablement » les hospitalisations chez les patients à risque, a affirmé l’EMA, dans un communiqué.

Quant au traitement Kineret du Suédois Sobi, déjà utilisé pour soigner l’arthrite et des maladies inflammatoires, il peut « empêcher le développement d’une insuffisance respiratoire sévère chez les patients atteints de la COVID-19 ».

Le traitement de GSK, appelé Xevudy ou sotrovimab, « est destiné au traitement de la COVID-19 chez les adultes et les adolescents qui n’ont pas besoin d’oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie », a précisé l’EMA.

L’utilisation du Kineret a été quant à elle « étendue au traitement de la COVID-19 chez les patients adultes […] ayant besoin d’un supplément d’oxygène […] et qui risquent de développer une insuffisance respiratoire sévère ».

Xevudy est le troisième anticorps monoclonal approuvé dans l’UE pour le traitement de la COVID-19, après l’autorisation en novembre de Regkirona et Ronapreve.

Les anticorps sont l’une des bases de notre système immunitaire. Face à la présence d’un élément dangereux, comme un virus, notre corps en produit naturellement pour repérer l’envahisseur.

L’idée des anticorps de synthèse est de sélectionner des anticorps naturels et de les reproduire artificiellement pour les administrer ensuite en traitement, généralement par une perfusion.

Kineret est quant à lui un médicament immunosuppresseur. Il agit en empêchant l’action d’un messager chimique impliqué dans les processus immunitaires qui conduisent à l’inflammation.

« Cela porte à cinq le nombre de médicaments autorisés dans le cadre de la stratégie thérapeutique de l’UE, atteignant ainsi l’objectif que nous nous étions fixé dans notre stratégie pour 2021 », a salué la Commissaire européenne Stella Kyriakides, alors que « la vague de COVID-19 continuera d’augmenter dans toute l’UE au cours des prochains mois », dit-elle.

« Pour traiter et sauver des vies, des thérapies sûres et efficaces seront cruciales, parallèlement à une vaccination et un rappel accrus », a-t-elle conclu.