(Londres) Anna Sacoolas, l’épouse d’un diplomate américain accusée d’avoir tué un jeune Britannique dans un accident de la route en 2019, comparaîtra début janvier devant un tribunal anglais, après deux ans et demi de bras de fer avec les autorités américaines.

Agence France-Presse

Harry Dunn, 19 ans, est mort le 27 août 2019 dans la collision de sa moto avec une voiture qui roulait du mauvais côté de la route, près d’une base américaine du centre de l’Angleterre.

Invoquant l’immunité diplomatique, la conductrice, Anne Sacoolas, 44 ans, était rapidement repartie aux États-Unis, une affaire à l’origine de tensions entre Londres et Washington.

Les services britanniques du procureur avaient finalement décidé de l’inculper de conduite dangereuse ayant causé la mort de M. Dunn, même si les États-Unis refusent toujours son extradition.

« L’affaire sera entendue à la Westminster Magistrates’Court le 18 janvier » 2022, a indiqué un porte-parole des services du procureur. « Bien que les défis et la complexité de cette affaire soient bien connus, nous restons engagés à obtenir justice », a-t-il ajouté.

Selon l’agence britannique PA, Mme Sacoolas devrait apparaitre seulement par liaison vidéo.

« Nous sommes heureux d’apprendre qu’Anne Sacoolas va comparaître devant un tribunal britannique », a indiqué sur Twitter la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, « nous continuons à soutenir (sa) famille afin d’obtenir justice pour Harry Dunn ».

La mère de la victime, Charlotte Charles, a affirmé qu’elle et sa famille étaient « très émus et bouleversés, après avoir appris que Mme Sacoolas allait maintenant faire face à notre système judiciaire ». « C’est tout ce que nous demandions après la mort de Harry », a-t-elle ajouté.

La famille de Harry Dunn avait aussi intenté une action au civil contre Mme Sacoolas aux États-Unis, qui s’était soldée mi-septembre par un accord entre les deux parties.