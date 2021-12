Europe

Des cours d’eau débordent après des pluies intenses dans les Pyrénées

(Bayonne) Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes restaient placées en vigilance rouge vendredi soir, attendant la décrue de rivières et de torrents, sortis de leur lit depuis la veille, car gonflés par des pluies abondantes et la fonte d’une partie du manteau neigeux dans les Pyrénées.