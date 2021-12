Europe

Des cours d’eau débordent après des pluies intenses dans les Pyrénées

(Bayonne) Des pluies abondantes et un vent du sud qui fait fondre le manteau neigeux en altitude : les gaves, ces torrents des Pyrénées, et les rivières comme la Nive à Bayonne, ont quitté leur lit vendredi, provoquant des inondations dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, placés en alerte rouge.