Europe

En cas d’invasion de l’Ukraine

Washington promet des sanctions, pas d’intervenir militairement

(Washington) À la veille d’un entretien entre Joe Biden et Vladimir Poutine, Washington annonce la couleur : si la Russie attaque l’Ukraine, les États-Unis sont prêts à prendre des sanctions financières inédites et à stationner plus de militaires en Europe de l’Est, sans aller jusqu’à une riposte militaire directe.