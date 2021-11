PHOTO ANDREY RUDAKOV, ARCHIVES BLOOMBERG

La Moldavie, pays de 2,6 millions d’habitants situé entre la Roumanie et l’Ukraine, s’approvisionne traditionnellement en gaz auprès de la Russie via la région séparatiste prorusse de Transnistrie et l’Ukraine. Mais des complications étaient apparues après l’augmentation par Gazprom de ses prix en octobre lors d’une extension pour un mois du contrat, une décision que le gouvernement moldave avait jugé « injustifiée et irréaliste » pour ce pays qui est l’un des plus pauvres d’Europe.