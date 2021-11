Europe

Paix fragile au Haut-Karabakh

Des plaies toujours vives

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés pendant 44 jours dans le Haut-Karabakh. Un an plus tard, les plaies restent vives. Des milliers de personnes ont fui leur domicile. Chaque côté compte ses disparus. Le sort des détenus arméniens préoccupe particulièrement Erevan. Et l’utilisation d’une technologie canadienne dans les hostilités est dénoncée. Deuxième volet de la série de nos envoyés spéciaux, Janie Gosselin et Martin Tremblay