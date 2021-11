Europe

Haut-Karabakh

Aux frontières de la guerre

Tirs sporadiques aux frontières, militaires aux aguets, accusations mutuelles : un an après la fin de la guerre dans le Haut-Karabakh, la situation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan reste tendue. À preuve : cette semaine encore, des escarmouches ont tué des militaires des deux côtés. La Presse a parcouru différentes régions de l’Arménie en octobre pour en prendre le pouls. Premier volet d’une série de deux reportages de nos envoyés spéciaux Janie Gosselin et Martin Tremblay.