(Sofia) Les procureurs militaires bulgares ont mis en examen jeudi six personnes, dont des officiers des services de renseignement militaires, accusés d’avoir espionné pour le compte de la Russie, a annoncé le parquet militaire régional de Sofia.

Les inculpés ont « mis en place et géré un groupe pour des activités d’espionnage, la collecte et la transmission à un pays étranger d’informations qui constituent des secrets d’État » et dont les membres ont agi comme « espions » au service de Moscou, a déclaré le parquet militaire dans un communiqué.

Trois de ces personnes ont divulgué des « informations classifiées de nature militaire », selon le communiqué.

Le groupe était dirigé par un ancien officier de haut rang des services de renseignement militaires, qui a recruté des fonctionnaires ayant un accès illimité à des informations secrètes, appartenant à la Bulgarie et aussi aux pays membres de l’Union européenne et de l’OTAN.

Parmi ces derniers figurent deux officiers des services de renseignement militaires bulgares, le chef d’un service du ministère de la Défense, ainsi qu’un responsable qui contrôlait les informations classées secrètes à l’administration du parlement.

Les membres du groupe étaient payés pour remettre les informations secrètes au chef du réseau et à son épouse, ayant la double nationalité russe et bulgare. Le couple transmettait les renseignements à un employé de l’ambassade de Russie à Sofia, avait indiqué le porte-parole du parquet Siyka Mileva lorsque les six mis en cause avaient été arrêtés à la mi-mars.

Cinq d’entre eux ont été maintenus en détention et le sixième libéré sous caution.

La date de l’audience préliminaire n’a pas encore été fixée par la justice.

Les relations russo-bulgares ont été marquées par plusieurs affaires d’espionnage au cours des dernières années.

Entre octobre 2019 et fin 2020, cinq diplomates russes et un assistant technique de l’ambassade de Russie ont été expulsés de Bulgarie, dont l’attaché militaire russe, soupçonné de coordonner le réseau.

Ces affaires ont terni les relations entre les deux pays, qui ont maintenu des liens culturels et économiques après la chute du régime communiste en 1989.