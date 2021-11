PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un cratère de bombe près d’une maison soufflée par une explosion durant des bombardements par les forces azerbaïdjanaises dans la région séparatiste arménienne du Haut-Karabakh, jeudi 29 octobre 2020. À l’automne 2020, le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan avait déjà fait plus de 6500 morts et s’était soldé par une lourde défaite de l’Arménie, contrainte de céder plusieurs régions formant un glacis autour de l’enclave séparatiste.