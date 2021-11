Europe

Procès des attentats du 13-Novembre

Voyage au pays de la mort

C’est le plus grand procès de l’histoire moderne en France. Le plus éprouvant, aussi. Depuis le 8 septembre, rescapés, intervenants et proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 défilent à la barre pour livrer des témoignages souvent bouleversants. Alors qu’on souligne le sixième anniversaire de cette nuit d’horreur, La Presse fait le point sur cette audience hors norme, qui doit se dérouler jusqu’à la fin mai… et qui a vu comparaître mercredi l’ancien président François Hollande.