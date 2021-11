Europe

Pologne

Plus de 50 migrants arrêtés près de la frontière avec la Biélorussie

(Sokolka) La Pologne a annoncé mercredi un coup de filet contre les migrants massés à la frontière avec la Biélorussie, où se multiplient selon elle les tentatives de traversées, et procédé à plus d’une cinquantaine arrestations, en pleine crise diplomatique entre Minsk et l’Union européenne.