Des migrants moyen-orientaux s’approchant de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne près de Grodno, en Biélorussie, le lundi 8 novembre 2021. Un grand groupe de migrants en Biélorussie s’est dirigé un point de passage, ont déclaré lundi des responsables polonais. Le régime autocratique de Biélorussie encourage les migrants du Moyen-Orient et d’ailleurs à passer par son territoire pour ensuite les faire entrer illégalement dans l’Union européenne.

PHOTO LEONID SHCHEGLOV, AGENCE BELTA, VIA ASSOCIATED PRESS

(Bruxelles) L’OTAN a jugé lundi « inacceptable » la manière dont la Biélorussie « utilise » la question migratoire, après l’afflux de migrants à la frontière de la Pologne, membre de l’Union européenne et de l’Alliance atlantique.

Agence France-Presse

« L’utilisation des migrants par le régime (du président biélorusse Alexander) Loukachenko comme tactique hybride est inacceptable », a estimé dans un communiqué un responsable de l’OTAN, disant s’inquiéter de cette situation.

« Nous sommes préoccupés par la récente escalade à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Nous appelons la Biélorussie à se conformer au droit international », ajoute-t-il.

Selon ce responsable, l’OTAN va veiller à la sécurité de ses membres et son secrétaire général Jens Stoltenberg continuer de suivre de près la situation, « qui exerce une pression » sur trois pays alliés : Lituanie, Lettonie et Pologne.

Centaines de migrants

Lundi, les autorités polonaises ont averti que des centaines de migrants se dirigeaient vers la frontière polonaise en provenance de la Biélorussie.

L’UE accuse aussi Alexandre Loukachenko, qui le dément, d’avoir orchestré une vague de migrants et de réfugiés, venus principalement du Moyen-Orient, en représailles aux sanctions imposées par Bruxelles à la suite d’une répression brutale de son régime contre l’opposition.

« C’est la poursuite de la tentative désespérée du régime de Loukachenko de se servir de personnes comme des pions pour déstabiliser l’Union européenne », a déclaré un porte-parole de la Commission, Adalbert Jahnz, lors d’un point de presse.

Il a aussi évalué à « plusieurs centaines » les migrants à la frontière, citant Frontex, l’agence européenne de garde-côtes et garde-frontières, basée à Varsovie, mais qui n’a toutefois pas été sollicitée par le gouvernement polonais pour aider à gérer cette situation.

Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, a évoqué la possibilité de nouvelles sanctions de l’UE à l’encontre de la Biélorussie.

« Nous sommes confrontés à une menace hybride et nous ne resterons pas sans rien faire », a-t-il dit, ajoutant que la question serait abordée lors d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères dans une semaine.

« Contrôlés par les services biélorusses »

Il a ajouté que l’UE était en contact avec les pays d’origine des migrants, pour leur expliquer comment « le régime de Loukachenko traite de façon inhumaine et brutale les gens, leurs propres citoyens, et les met dans des situations très difficiles, en les acheminant par avion vers la Biélorussie et en les poussant vers les frontières européennes ».

Un porte-parole du ministre polonais des Services spéciaux, Stanislaw Zaryn, a affirmé sur Twitter que les groupes de migrants qui se trouvent « à proximité » de la frontière polonaise « sont entièrement contrôlés par les services et les soldats biélorusses ».

« Les services polonais sont préparés à toutes les éventualités », a écrit pour sa part Maciej Wasik, vice-ministre de l’Intérieur, sur ce réseau social.