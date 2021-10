Des soldats polonais installant une clôture en fil de fer barbelé à la frontière avec la Biélorussie à Zubrzyca Wielka, près de Bialystok, dans l’est de la Pologne, le 26 août 2021. Le ministère polonais de la Défense a annoncé la construction d’un mur long de 100 km et haut de 2,5 m à la frontière avec la Biélorussie. L’UE accuse ce pays de faire venir des migrants de pays du Moyen-Orient et d’Afrique, puis de leur faire passer les frontières de la Pologne et des pays Baltes.

(Varsovie) Le Parlement polonais a définitivement validé vendredi le projet gouvernemental de construire un mur à la frontière avec la Biélorussie pour empêcher les migrants et les réfugiés de passer en Pologne.

Agence France-Presse

Le coût du mur est évalué à 353 millions d’euros et il doit s’étendre sur plus de 100 kilomètres à la frontière orientale de l’Union européenne.

Originaires du Moyen-Orient

Le président Andrzej Duda avait annoncé qu’il allait promulguer cette loi dès qu’elle serait approuvée par le Parlement.

Des milliers de migrants, pour la plupart originaires du Moyen-Orient, ont traversé ou tenté de traverser la frontière à partir de la Biélorussie depuis l’été.

L’Union européenne accuse le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko de faire venir des ressortissants de pays du Moyen-Orient et d’Afrique à Minsk puis de leur faire passer les frontières de la Lituanie, de la Lettonie et de la Pologne en représailles aux sanctions économiques infligées par l’UE à son régime.

En réponse, la Pologne a imposé l’état d’urgence dans la zone frontalière, y a dépêché des milliers de soldats et légalisé la pratique controversée du refoulement direct.

Des organisations non gouvernementales ont mis en garde contre les conditions météorologiques de plus en plus dangereuses pour les gens.

La Pologne fait partie des douze États membres de l’UE qui, la semaine dernière, ont demandé à l’Union européenne de financer l’érection de « barrières » à leurs frontières.

Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que Bruxelles ne financerait pas la construction de barrières aux frontières de l’UE.

la Pologne « attaquée »

Mme Von der Leyen, a rappelé la semaine dernière aux dirigeants réunis en sommet à Bruxelles une position commune de la Commission et du Parlement européen disant qu’« il n’y aura pas de financement de barbelés et de murs ».

Insistant sur le fait que la Pologne est « attaquée » par la Biélorussie, le premier ministre nationaliste Mateusz Morawiecki a déclaré la semaine dernière que le mur était essentiel pour « protéger » la Pologne.

L’état d’urgence, qui empêche les journalistes et les associations caritatives de s’approcher de la frontière, s’est révélé particulièrement controversé et l’UE a appelé à la « transparence ».

Les Nations unies ont demandé il y a huit jours une action urgente pour sauver des vies et éviter des souffrances à la frontière entre l’UE et la Biélorussie, après la mort de plusieurs demandeurs d’asile.