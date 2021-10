David Amess était député depuis près de 40 ans et il avait été anobli par la reine Élisabeth II en 2015. Sa mort a secoué le Royaume-Uni, et surtout une classe politique fière d’être proche de ses électeurs.

(Londres) Un homme a été accusé d’avoir poignardé à mort un député conservateur britannique alors qu’il rencontrait ses électeurs la semaine dernière.

Associated Press

Des responsables ont précisé que l’homme de 25 ans, Ali Harbi Ali, un Britannique d’origine somalienne, a été accusé du meurtre de David Amess en vertu de la Loi sur le terrorisme.

Les procureurs britanniques ont indiqué qu’ils feront valoir que ce meurtre à une connotation terroriste, puisqu’il avait des motivations religieuses et idéologiques. Le suspect est aussi accusé de complot terroriste.

M. Amess était député depuis près de 40 ans et il avait été anobli par la reine Élisabeth II en 2015. Sa mort a secoué le Royaume-Uni, et surtout une classe politique fière d’être proche de ses électeurs. Les conversations portent maintenant sur la manière dont le pays protège ses leaders et confronte l’extrémisme sur son territoire.

Le meurtre de M. Amess survient cinq ans après l’assassinat de la députée Jo Cox, qui a été abattue et poignardée à mort par un militant de droite. Mme Cox était la première parlementaire britannique à être tuée en près de 30 ans, depuis la conclusion d’un accord de paix en Irlande du Nord.

M. Amess avait 69 ans. Il s’opposait à l’avortement, défendait les droits des animaux et avait fortement appuyé la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.