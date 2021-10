M. Austin doit s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son ministre de la Défense, Andriy Taran.

(Kiev) Le chef du Pentagone Lloyd Austin est arrivé mardi en Ukraine pour des négociations sur l’aide militaire américaine à Kiev face à la Russie, sujet qui horripile Moscou.

Agence France-Presse

Fin août, ces derniers s’étaient retrouvés à Washington, où le président Joe Biden avait réitéré sa promesse de soutenir Kiev face à la Russie, tout en restant évasif sur la question très délicate de l’OTAN, que l’Ukraine veut rejoindre.

Le chef d’État ukrainien était reparti avec la promesse de 60 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire, sous la forme en particulier de dispositifs de missiles anti-char Javelin.

Lundi, une partie de cette aide a bien été livrée à Kiev.

Elle doit renforcer l’armée en guerre contre des séparatistes prorusses, largement vus comme des marionnettes de la Russie. Ce conflit dure depuis plus de sept ans et a fait plus de 13 000 morts.

Lors de sa visite à Kiev, Lloyd Austin doit aussi évoquer un approfondissement des réformes de l’armée ukrainienne, de son industrie militaire, et un renforcement du contrôle par des institutions civiles dans ce secteur, a indiqué un haut responsable américain.

« Le gouvernement ukrainien s’est engagé à faire avancer ces réformes », a affirmé ce responsable, soulignant que le Pentagone donne « une haute priorité » aux discussions de mardi.

La lutte contre la corruption et la quête d’une meilleure gouvernance sont des revendications portées par les Occidentaux depuis des années.

Ces réformes sont censées mener à une collaboration renforcée avec l’OTAN, à laquelle L’Ukraine souhaite adhérer, au grand dam de Moscou.

Européens et Américains ont jusqu’ici montré peu d’entrain à accélérer l’intégration ukrainienne.

M. Austin effectue actuellement une visite autour de la mer Noire. Il s’est déjà rendu lundi en Géorgie, une autre ex-république soviétique souhaitant rejoindre l’OTAN. Il se rendra ensuite en Roumanie, déjà membre de l’Alliance.

Selon Joe Biden, depuis 2014, les États-Unis ont alloué 2,5 milliards de dollars d’aide aux forces armées ukrainiennes, dont plus de 400 millions rien qu’en 2021.

Mais les Américains ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration face à la corruption persistante et la bureaucratie au sein de l’armée ukrainienne.