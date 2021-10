PHOTO MARCEL KUSCH, DPA VIA AP

« La responsabilité de ce résultat me revient en tant que leader et candidat à la chancellerie. Je suis responsable de la campagne électorale » et de son échec, a déclaré Armin Laschet lors du congrès des jeunes chrétiens-démocrates de la CDU qui se tient à Münster ce week-end.