Des militantes afghanes et Navalny dans la dernière sélection

(Bruxelles) Un groupe d’Afghanes, l’opposant russe Alexeï Navalny ainsi que l’ex-présidente par intérim de Bolivie Jeanine Añez font partie de la dernière sélection du prix Sakharov du Parlement européen qui sera décerné le 20 octobre, a annoncé jeudi l’institution.

Agence France-Presse

Le collectif de femmes comprend notamment Shaharzad Akbar (la présidente de la Commission afghane indépendante des droits humains), Mary Akrami (la directrice de l’Afghan Women’s Network qui gère des refuges pour les femmes fuyant les violences familiales) et Zarifa Ghafari (l’une des premières femmes maires en Afghanistan). Il a été proposé pour ce prix par les eurodéputés Socialistes et démocrates (S & D, gauche) et Verts.

L’opposant russe emprisonné a le soutien des groupes PPE (droite) et Renew Europe (libéraux et centristes). Il est incarcéré pour fraude dans une affaire largement considérée comme relevant de la répression politique.

La dernière sélection a également retenu la candidature de l’ex-présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Añez, accusée par le pouvoir de « coup d’État » contre le gouvernement de l’ancien chef de l’État Evo Morales et emprisonnée.

En 2020, le prix avait été attribué à « l’opposition démocratique » au président Alexandre Loukachenko en Biélorussie.

Décerné pour la première fois en 1988, ce prix « pour la liberté de l’esprit » doit son nom au physicien nucléaire Andreï Sakharov, grande figure de la dissidence à l’époque de l’URSS.