Europe

Enfants de l’État islamique

L’Allemagne et le Danemark rapatrient 37 enfants et 11 femmes

(Berlin) L’Allemagne et le Danemark ont rapatrié de Syrie 11 femmes, qui avaient rejoint le groupe État islamique, et 37 enfants dans une vaste opération humanitaire qui s’est soldée par l’arrestation d’au moins six d’entre elles à leur arrivée.