Plus de 1400 salariés de la santé suspendus dans la région de Paris

(Paris) Plus de 1400 salariés des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite de la grande région parisienne ont été suspendus pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la COVID-19, a indiqué lundi l’agence régionale de santé (ARS), confirmant une information du Parisien.

Agence France-Presse

Plus de deux semaines après l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, une minorité des professionnels concernés reste sous le coup d’une suspension.

Le 16 septembre, le ministre de la Santé Olivier Véran avait estimé leur nombre à 3000 pour toute la France, mais les remontées de la presse locale laissaient deviner un total plus élevé.

De fait, en région parisienne, on en dénombre 1166 (soit 0,7 %) dans les établissements de santé et 250 (soit 0,8 %) dans le secteur médico-social, selon les autorités sanitaires régionales.

Dans l’ensemble, cela « n’impacte pas le fonctionnement des établissements », mais on reconnaît tout de même « quelques difficultés dans des services hospitaliers », ainsi qu’une « trentaine de situations liées à la problématique des ressources humaines » parmi les 2000 structures médico-sociales franciliennes.

La plupart de ces difficultés « ont été résolues grâce à du renfort de personnels » au sein d’un établissement ou entre structures, ou par « du recours à l’intérim ou aux heures supplémentaires », assurent les autorités sanitaires, qui se dit « particulièrement vigilante » sur le sujet et prête si besoin à mobiliser des « plateformes de renfort ».

Plus largement, dans la grande région parisienne « le nombre de professionnels n’ayant pas débuté leur schéma vaccinal est faible », avec des taux de couverture vaccinale de 96 % dans les maisons de retraite, 93 % dans les établissements pour handicapés et 88 % dans les hôpitaux et cliniques.