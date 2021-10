(Tbilissi) L’ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili, qui a annoncé vendredi être rentré dans son pays après un exil de huit ans, est un réformateur charismatique mais également très critiqué et au parcours politique hors du commun.

Irakli METREVELI Agence France-Presse

Agé de 53 ans, cet homme rieur de près de deux mètres, aux allures d’ours, divise cette nation du Caucase où ses soutiens le considèrent comme le fondateur de la Géorgie moderne, tandis que ses détracteurs dénoncent ses dérives autoritaires.

Lui, pendant toute sa vie politique agitée, n’a eu de cesse de se présenter en pourfendeur des oligarques qui, d’après lui, « étouffent ce qu’il reste de démocratie en Europe orientale ».

Il s’est déjà dit « très fier » de n’avoir jamais « été lié à des affaires de corruption ou d’enrichissement » pendant son passage au pouvoir entre 2004 et 2013.

Malgré tout, sa carrière pourrait désormais le mener à la prison.

Celui qui est le fondateur du principal parti d’opposition géorgien a déclaré vendredi être de retour au pays et appelé ses partisans à manifester, le 3 octobre, pour défendre leurs votes lors d’élections locales, samedi, délicates pour le pouvoir.

Les autorités ont immédiatement démenti cette arrivée, dénonçant une ruse de ce politicien réputé pour son goût du spectacle.

Poursuivi pour abus de pouvoir, l’ex-président est menacé d’arrestation en cas de retour.

Il rejette ces accusations et se dit victime d’une cabale de son grand rival, le milliardaire Bidzina Ivanichvili, fondateur du parti au pouvoir du Rêve géorgien et considéré comme l’actuel homme fort du pays.

Croisade anticorruption

En 2003, il avait accédé à la présidence après avoir mené la « Révolution de la rose », qui avait évincé pacifiquement les vieilles élites héritées de la période soviétique.

Ce polyglotte, qui a étudié en France et aux États-Unis, fut un temps le chouchou de l’Occident, promettant de transformer un pays ravagé par plus d’une décennie de crises politiques, guerres contre des provinces séparatistes, pauvreté et corruption.

En 2005, George W. Bush, alors président des États-Unis, avait salué la Géorgie de Saakachvili comme un « phare de la démocratie » et des sénateurs américains l’avaient même proposé au prix Nobel de la paix.

L’actuel dirigeant américain, Joe Biden, l’a qualifié en 2012 de « George Washington d’Europe de l’Est ».

Lors de sa présidence, M. Saakachvili a en effet mené une croisade efficace contre la corruption, réformé une police touchée notoirement par ce fléau, emprisonné des chefs criminels et reconstruit des infrastructures en ruine.

Il a mis aussi en œuvre des réformes économiques propices aux affaires, obtenant une multiplication par trois du Produit intérieur brut (PIB) par habitant.

Accusations d’autoritarisme

Mais de nombreux critiques ont dénoncé sous sa présidence des atteintes aux libertés et un penchant autoritaire, citant notamment la violente répression de manifestations antigouvernementales.

En 2008, une guerre éclair de cinq jours avec la Russie s’était soldée par une humiliante défaite, dont il est tenu en partie responsable.

Sur fond de tension avec Moscou, M. Saakachvili avait envoyé l’armée pour reprendre en main la région séparatiste d’Ossétie du Sud, soutenue par la Russie qui avait riposté en faisant entrer ses troupes en Géorgie.

En 2012, il perd les législatives au profit du parti de Bidzina Ivanichvili.

Après son deuxième et dernier mandat présidentiel, il quitte en 2013 le pays pour les États-Unis. Il déménage ensuite en Ukraine pour diriger la région stratégique d’Odessa, avant de se fâcher avec le président de l’époque, Petro Porochenko, et d’organiser des protestations contre lui.

Déchu de sa nationalité ukrainienne alors qu’il se trouvait à l’étranger, M. Saakachvili n’avait pas hésité à forcer à pied la frontière ukrainienne depuis la Pologne, entourée d’une foule de partisans, avant d’être expulsé de force.

Le nouveau président Volodymyr Zelensky lui a rendu son passeport ukrainien et l’a nommé en 2020 à la tête d’une agence chargée des réformes qui n’a pas eu de succès remarquables.