Europe

Marseille accueille une grande conférence sur la connerie

(Marseille) On pourrait y voir une boutade d’intellectuel un peu provocatrice, mais le sujet est bien plus sérieux qu’il n’y paraît : la « connerie » et ses « constellations » seront à l’honneur de la Semaine de la Pop Philosophie, du 11 au 16 octobre à Marseille.