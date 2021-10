L’essayiste et chroniqueur politique français Éric Zemmour s’entretient avec des journalistes après sa participation à la table ronde « Publicité et famille » lors du quatrième sommet démographique de Budapest, en Hongrie, le 24 septembre 2021.

(Paris) Marine Le Pen, donnée à 16 % des intentions de vote, est talonnée par le candidat non déclaré Éric Zemmour à 15 %, qui devance lui-même le candidat de droite Xavier Bertrand à 14 %, selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour FranceInfo et Le Parisien, publié vendredi.

Agence France-Presse

Selon la même enquête, si Valérie Pécresse représente la droite, elle est créditée de 12 % des intentions de vote, derrière Éric Zemmour à 15 %, et la candidate du Rassemblement national à 17 %.

Macron en tête

Le président sortant Emmanuel Macron est donné à 24 ou 25 % selon qu’il est opposé à Xavier Bertrand ou à Valérie Pécresse.

À gauche, les candidats LFI Jean-Luc Mélenchon et EELV Yannick Jadot sont chacun crédités de 9 % des voix, avec la socialiste Anne Hidalgo à 5,5 %.

Si Michel Barnier est le candidat de la droite, il est donné à 11 %, Éric Zemmour à 15 %, Marine Le Pen à 17 %, et Emmanuel Macron à 25,5 %. À gauche les scores restent inchangés sauf pour Yannick Jadot, donné à 9,5 %.

Si Éric Zemmour ne se présente pas à la présidentielle, Marine Le Pen remonte à 25 %, ainsi que Xavier Bertrand à 17 %. Emmanuel Macron est lui donné à 25 %.

Marine Le Pen atteint 26 % comme Emmanuel Macron dans le scénario Valérie Pécresse, elle-même donnée à 14 %.

Toujours sans Éric Zemmour, Marine Le Pen atteint 26 % et Emmanuel Macron atteint 27 % dans le scénario Michel Barnier, donné à 13 %.

À gauche, quel que soit le scénario à droite, toujours sans Éric Zemmour, les scores varient très peu : Jean-Luc Mélenchon est à 8,5 %, Yannick Jadot à 9 % et Anne Hidalgo toujours à 5,5 %.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Enquête réalisée en ligne du 29 au 30 septembre auprès d’un échantillon de 1500 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur des intentions de vote entre 0,7 et 2,5 points.