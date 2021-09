Europe

Sécurité routière

Les « zones 30 » s’étendent dans les villes françaises

(Lille) Les villes françaises sont de plus en plus nombreuses à adopter les « zones 30 », où la limitation de vitesse est plafonnée à 30 km/h. Elles espèrent ainsi augmenter la sécurité routière et favoriser un partage de l’espace public plus équilibré entre les automobilistes et les usagers de transports actifs ou collectifs.