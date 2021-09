(Budapest) Le pape François a rendu hommage dimanche à Budapest à une nation « attachée à ses racines », mais a aussi appelé les Hongrois à être « ouverts » à tous, dans une allusion voilée à la politique antimigrant du premier ministre souverainiste Viktor Orban.

Agence France-Presse

« Le sentiment religieux est la sève de cette nation si attachée à ses racines », a-t-il remarqué depuis sa papamobile devant une immense foule qui venait de l’acclamer.

« Mais la croix, plantée en terre, en plus de nous inviter à bien nous enraciner, élève et étend ses bras vers tous […] Mon souhait est que vous soyez ainsi : ancrés et ouverts, enracinés et respectueux », a-t-il intimé, avant d’adresser ses vœux de bénédiction en hongrois : « Isten éltessen ! ».

Le souverain pontife âgé de 84 ans, venu à Budapest pour présider la messe de clôture du Congrès eucharistique international, a tenu ces propos à l’occasion de la prière dominicale de l’Angélus, à l’issue d’une visite éclair en Hongrie.

Il avait auparavant rencontré en arrivant sur le sol hongrois M. Orban, accompagné du président du pays Janos Ader.

PHOTO VATICAN MEDIA VIA AP Le premier ministre Viktor Orban et le pape François ont échangé des cadeaux lors de leur rencontre au musée des Beaux-Arts de Budapest, le 12 septembre

La teneur de leurs discussions à huis clos n’a pas été réellement divulguée, mais M. Orban, qui désapprouve l’accueil des réfugiés de toutes religions prôné par François, a indiqué sur son compte Facebook avoir « demandé au pape de ne pas laisser périr les chrétiens de Hongrie ».

Le souverain pontife doit repartir de Budapest peu après 14 h 30 pour rejoindre la Slovaquie voisine où il a prévu de passer trois jours.