« Prenable » au premier tour

Marine Le Pen est « très fragile », juge une de ses adversaires

(Nîmes) Valérie Pécresse, candidate à la primaire de la droite en vue des élections présidentielles de 2022, a assuré jeudi avoir la volonté de vaincre Marine Le Pen au premier tour, selon elle « très fragile et prenable », et battre Emmanuel Macron au second.