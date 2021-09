Europe

Attentats du 13 novembre 2015 à Paris

Le début du procès marqué par les « provocations » d’Abdeslam

(Paris) « On est traités comme des chiens. » Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté mercredi à Paris, six ans après une nuit d’horreur qui a fait 130 morts et traumatisé la France, par un coup de sang du principal accusé, Salah Abdeslam.