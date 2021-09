Europe

France

Encore des milliers de personnes dans les rues pour dénoncer le passeport sanitaire

(Paris) Plus de 140 000 personnes sont descendues dans les rues de nombreuses villes de France pour crier une nouvelle fois leur refus du passeport sanitaire samedi, une mobilisation en baisse, quelques jours après la rentrée scolaire et le lancement d’une campagne de vaccination pour les plus de 12 ans.