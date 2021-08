(Paris) Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau retrouvées samedi dans les rues de Paris et de nombreuses villes de France pour hurler leur opposition au passeport sanitaire imposé par le gouvernement.

Agence France-Presse

Dans la capitale, plusieurs cortèges se sont mis en marche en début d’après-midi aux cris de « liberté » ou « résistance », pour la septième semaine d’affilée, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Depuis juillet, des centaines de milliers de personnes de tous horizons – anciens « gilets jaunes », militants « antivax » ou opposants au président Emmanuel Macron – battent chaque samedi le pavé.

Mais ces deux dernières semaines, la vague des protestataires a enregistré un net repli.

Le passeport sanitaire, à présenter obligatoirement dans les bars, restaurants, transports longue distance ou encore hôpitaux, pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre, la limite fixée par la loi, « si la COVID-19 ne disparaissait pas de nos vies », a averti le ministre de la Santé Olivier Véran.

Outre Paris, des manifestations ont eu lieu dans plus de 200 villes du pays.

« Ce passeport est un scandale », a lancé à Rennes Virginie, une maraîchère de 46 ans qui n’a pas souhaité révéler son patronyme. « Ce vaccin est encore expérimental, je pense qu’il n’est pas fiable du tout, voire plus dangereux que la COVID-19, qui n’est pas pire qu’une grosse grippe ».

Selon les autorités sanitaires, l’épidémie de COVID-19 a déjà causé plus de 114 000 décès en France.

Depuis le 16 août, le passeport sanitaire s’applique aussi dans de nombreux centres commerciaux. À partir de lundi, il s’imposera aux salariés des lieux où il est demandé aux clients. Les employés refusant de le présenter pourront voir leurs contrats de travail suspendus.

« J’ai déjà été convoquée par la direction, je ne sais pas ce que je vais faire, car d’un côté je suis radicalement opposée à me faire vacciner, et d’un autre côté je risque de perdre mon boulot, j’ai une petite fille à nourrir », a confié à Toulouse Nancy Peschtel, éducatrice spécialisée dans un hôpital de jour et soumise à la vaccination obligatoire.

« Pour moi, nous mettre dans cette situation est un piège insupportable », a-t-elle regretté.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, plus de 48 millions de Français (71 % de la population) ont reçu au moins une injection et 42,7 millions les deux doses prescrites.