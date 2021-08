Europe

Passeport sanitaire en France

Des signes antisémites s’immiscent dans les manifestations

(Paris) Impossible de l’ignorer : entre slogans provocateurs et comparaisons avec les horreurs nazies, les manifestations anti-passeport sanitaire en France ont été émaillées de signes d’antisémitisme. Amplifiée par la pandémie et les réseaux sociaux, la haine anti-juifs se banalise, alertent associations et spécialistes.