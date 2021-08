Europe

Royaume-Uni

La police identifie l'auteur présumé de la tuerie de Plymouth

(Plymouth) Un suspect à la personnalité trouble et une arme et un port d’arme restitués tout récemment : les questions se multiplient vendredi autour de la fusillade qui a fait cinq morts jeudi dans le sud-ouest de l’Angleterre, dont une fillette de trois ans et la mère de l’auteur présumé, qui s’est suicidé.