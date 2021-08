Europe

Macron veut davantage de vaccination, fin des tests gratuits en octobre

Face à une situation « dramatique » aux Antilles françaises et « préoccupante » dans l’hexagone, notamment dans le sud, le président Emmanuel Macron a insisté mercredi sur l’objectif de vacciner « tous les Français qui peuvent » l’être, le recours au tests de dépistage gratuit n’étant bientôt plus possible.