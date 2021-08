(Paris) La « campagne de rappel » pour injecter une troisième dose de vaccin anti-COVID-19 aux « populations à risque » débutera mi-septembre, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et d’un Conseil des ministres.

Agence France-Presse

« Les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d’août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre », a indiqué M. Attal.

« La liste des populations concernées sera établie par la Haute autorité de santé » (HAS), a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, en ouvrant un conseil de défense sanitaire, le président Emmanuel Macron avait évoqué des « rappels de vaccination pour les personnes âgées de plus de 80 ans et particulièrement vulnérables dès la rentrée ».

Pour l’AD-PA, association qui regroupe des directeurs de maisons de retraite, « la vaccination des personnes âgées vulnérables a fait ses preuves dans la mesure où le nombre de personnes admises en réanimation et le taux de mortalité ont drastiquement diminué depuis que ce public est double-vacciné ».

Mais si l’État préconise une troisième dose pour protéger la santé physique des plus fragiles notamment dans les Ehpad, « cela doit s’accompagner de mesures de liberté pour préserver leur santé psychique », a ajouté auprès de l’AFP Éric Fregona, directeur adjoint de cette association, évoquant la nécessité du lien social.

« Les pouvoirs publics doivent dès à présent s’engager à mettre à disposition » des « professionnels supplémentaires » pour « répondre à cette exigence de la rentrée », a-t-il conclu.

De son côté, la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) a dit attendre les recommandations de la HAS. « Nous remettrons sûrement en place la même logistique de vaccination que pour les deux premières doses », a précisé à l’AFP Annabelle Vêques, sa directrice.

Des tests payants

Par ailleurs, les tests de dépistage de la COVID-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la « mi-octobre » en France, a aussi annoncé Gabriel Attal.

« Nous avons décidé d’acter la fin de la gratuité des tests hors prescription médicale », a expliqué M. Attal, conformément notamment « aux choix que font un certain nombre de nos voisins européens ».

« Les tests à répétition n’empêchent pas d’aller à l’hôpital et de contaminer fortement », a-t-il ajouté à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et un Conseil des ministres.

La décision de mettre fin à la gratuité de ces tests avait été annoncé mi-juillet par le président Emmanuel Macron.

L’Allemagne a annoncé mardi une décision similaire dans l’espoir de relancer une campagne de vaccination qui patine.

À l’ouverture du Conseil de défense sanitaire, M. Macron a insisté sur « un objectif très simple : la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés ».

Il a rappelé l’objectif de 50 millions de primo-vaccinés d’ici la fin du mois d’août, estimant être « en bonne voie » puisque « 37,8 millions de Français » le sont déjà complètement.

Quelque 67 % de la population française a reçu au moins une injection (près de 80 % des plus de 18 ans) et 56 % (68 % des plus de 18 ans) sont totalement vaccinées, selon les chiffres du gouvernement.

Dans les Antilles françaises, où la situation sanitaire est « dramatique » selon les mots de M. Macron, le gouvernement a par ailleurs décidé de renforcer le confinement en Guadeloupe, à l’instar de ce qui est désormais en vigueur en Martinique, entraînant notamment la fermeture de restaurants, bars et plages.