« Corps à corps » pour arrêter la course folle de l’incendie d’Eubée

(Avgariá) Villages assiégés par le feu, pinèdes carbonisées et maisons réduites à l’état de carcasses : l’île grecque d’Eubée offrait un spectacle de désolation mardi, alors que des centaines de pompiers s’évertuaient à arrêter la course folle du plus destructeur des incendies ayant frappé la Grèce.