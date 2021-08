Europe

Incendies en Grèce et en Turquie

Panorama apocalyptique sur l’île grecque d’Eubée

(Pefki) Dans la chaleur et d’épaisses fumées étouffantes, les soldats du feu livraient lundi pour le 7e jour consécutif une bataille acharnée contre le brasier de l’île d’Eubée, à 200 km à l’est d’Athènes, le plus destructeur des incendies qui touchent encore la Grèce et la Turquie.