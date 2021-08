L’Allemagne a commencé à vacciner les résidents contre le virus fin 2020, et plus de 45 millions de personnes ont été entièrement vaccinées, soit 54,5 % de la population.

L'Allemagne estime que plus de 38 000 vies ont été sauvées dans le pays par les vaccins

(Berlin) Le centre allemand de contrôle des maladies estime que les vaccins contre la COVID-19 ont sauvé la vie de plus de 38 000 personnes dans le pays.

Associated Press

Selon un modèle de calcul, l’Institut Robert Koch a rapporté samedi que les vaccinations de masse au cours des six derniers mois et demi ont également empêché 76 000 patients atteints du virus d’être hospitalisés. Elles ont aussi permis d’écarter près de 20 000 personnes des unités de soins intensifs. La campagne de vaccination de l’Allemagne a également permis d’éviter plus de 706 000 cas confirmés cette année, a indiqué l’institut.

« La grande efficacité de la campagne de vaccination contre la COVID-19 montre de manière impressionnante que les vaccinations ouvrent la voie à la sortie de la pandémie », a déclaré l’institut dans un communiqué.

L’Allemagne a commencé à vacciner les résidents contre le virus fin 2020, et plus de 45 millions de personnes ont été entièrement vaccinées, soit 54,5 % de la population. Quelque 51,8 millions, soit 62,3 %, ont reçu au moins une dose, a affirmé samedi le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn.

Après un début plutôt lent de l’opération qui n’a vraiment gagné du terrain qu’à partir de mars, le taux de vaccination du pays a chuté ces dernières semaines. Les responsables s’inquiètent d’une quatrième vague d’infections alors que les voyageurs reviennent de vacances d’été et que les écoles commencent à rouvrir, la plupart des enfants et des adolescents n’étant toujours pas vaccinés.