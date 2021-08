(Athènes) Plusieurs régions de Grèce continuaient de flamber vendredi, après une semaine de canicule qui a transformé « le pays en poudrière », selon le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, alors que la Turquie voisine affrontait une situation aussi critique.

La capitale grecque s’est à nouveau réveillée dans une odeur âcre et les fumées opaques de l’incendie, qui a repris jeudi après-midi au pied du mont Parnès, après avoir brûlé plus de 1200 hectares depuis mardi.

Les trois monts qui encadrent Athènes disparaissaient sous le brouillard épais, tout comme le mont Lycabette, en plein centre, invisible lui aussi.

PHOTO THANASSIS STAVRAKIS, ASSOCIATED PRESS Des résidants du village d'Afidnes regardent une maison brûler.

« Notre pays fait face à une situation extrêmement critique », a déclaré jeudi soir le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, face aux dizaines d’incendies qui consument la Grèce depuis une semaine, sous l’effet de températures caniculaires.

« Nous affrontons des conditions sans précédent alors que plusieurs jours de canicule ont transformé tout le pays en poudrière », a-t-il ajouté dans une allocution télévisée d’urgence.

Avec des températures oscillant entre 40 et 45 degrés Celsius, la Grèce et la Turquie traversent une canicule exceptionnelle, la « pire » pour les Grecs en plus de 30 ans, selon M. Mitsotakis.

Dans les deux pays voisins, les forêts flambaient, dévastant des habitations et des entreprises, entraînant l’évacuation de centaines d’habitants et de touristes.

PHOTO THANASSIS STAVRAKIS, ASSOCIATED PRESS Les propriétaires de cette maison constatent les dégâts causés par le feu dans le village de Drosopigi, quelque 28 km au nord d'Athènes, en Grèce.

Du côté turc de la mer Égée, 208 incendies ont été dénombrés depuis fin juillet, dont 12 étaient toujours en cours et 196 ont été maîtrisés, selon la présidence turque.

Du côté grec, le vice-ministre de la Protection civile, Nikos Hardalias a estimé que 57 des 99 incendies dénombrés jeudi étaient toujours actifs en soirée, en particulier sur l’île d’Eubée et dans le Péloponnèse, dans l’ouest et l’est du pays.

Huit personnes sont mortes et des dizaines hospitalisées dans le sud de la Turquie. En Grèce, 16 personnes ont été légèrement brûlées ou hospitalisées pour des problèmes respiratoires.

« C’est une catastrophe »

« C’est un moment très triste », confie à l’AFP Konstantinos Konstantinidis, un habitant de Kourkouloi, l’un des 18 villages évacués de l’île grecque d’Eubée, à 200 km à l’est d’Athènes.

« C’est une catastrophe, tout a brûlé dans le village », se désole Ioannis Aslanis, un autre villageois. « J’ai sauvé ce que j’ai pu », ajoute-t-il, effondré.

De l’autre côté de la frontière, sur le port d’Oren, Hulusi Kinic a refusé jeudi de suivre les centaines de villageois évacués par la mer des abords de la centrale thermique de Milas.

PHOTO EMRE TAZEGUL, ASSOCIATED PRESS Des habitants de Milas, au sud-ouest de la Turquie, ont été forcés d'évacuer en raison d'un incendie de forêt.

« Où voulez-vous qu’on aille à notre âge ? », demande le retraité de 79 ans. « Nous vivons ici, c’est chez nous ».

Le feu qui s’était approché dangereusement de la centrale thermique, remplie de milliers de tonnes de charbon, a été éteint jeudi et le travail de refroidissement se poursuivait vendredi, selon la municipalité de Mugla.

La course contre le feu se poursuivait vendredi, au 10e jour de crise, dans cinq provinces de Turquie, dont les régions touristiques d’Antalya et de Mugla, où d’autres évacuations ont eu lieu, selon la chaîne NTV.

En Grèce, outre des foyers préoccupants sur l’île d’Eubée et en plusieurs points de la péninsule du Péloponnèse, c’est dans le village d’Afidnes à 30 km au nord d’Athènes que les flammes attisées par le vent ont été les plus virulentes, ont constaté une photographe et un vidéaste de l’AFP.

À la mi-journée, les flammes ont atteint les premières maisons de Krioneri, non loin d’Afidnes. Une partie de l’autoroute reliant le nord au sud du pays y a été coupée par précaution tandis que 2000 migrants ont été évacués du camp proche de Ritsona. Et au moins 450 pompiers grecs s’efforçaient d’en venir à bout, aidés de moyens aériens et terrestres, et de renforts français, suédois, roumains, suisses et chypriotes.

« Danger extrême d’incendies »

La protection civile grecque continuait vendredi d’envoyer des textos d’alerte prévenant les voyageurs et les Grecs du « danger extrême d’incendies dans les prochains jours ».

Les autorités recommandent aussi de « fermer les cheminées, les fenêtres et les portes pour éviter l’entrée d’étincelles dans les édifices ».

Elles interdisent « l’accès aux forêts et zones forestières » et conseillent d’« éviter tout déplacement » en raison de la pollution atmosphérique dans l’agglomération d’Athènes.

L’observatoire d’Athènes a prévenu que la qualité de l’air y était « mauvaise ». Le visage couvert pour se protéger des particules nocives, quelques touristes ont bravé l’atmosphère étouffante, pour grimper dès l’aube à l’Acropole, avant sa fermeture aux heures les plus chaudes.