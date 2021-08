Europe

Espagne

L’ex-roi Juan Carlos toujours cerné par des enquêtes sur sa fortune opaque

(Madrid) Le 3 août 2020, l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos quittait son pays pour entamer un exil doré aux Émirats. Un an plus tard, les enquêtes judiciaires qui l’ont poussé à partir sont toujours en cours et hypothèquent son éventuel retour.