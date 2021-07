Europe

Macédoine du Nord

Quatre hommes politiques condamnés pour une attaque au Parlement

(Skopje) Un ancien président du Parlement de Macédoine du Nord, deux anciens ministres et l’ex-patron du renseignement ont été condamnés lundi à des peines allant jusqu’à six ans et demi de prison pour avoir organisé une attaque contre le Parlement il y a plus de quatre ans.