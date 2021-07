PHOTO ALEXEY NIKOLSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un prototype du nouveau chasseur furtif russe Sukhoi Checkmate (échec et mat) a été dévoilé au salon international de l’aviation et de l’espace MAKS 2021, à Joukovski, près de Moscou, le 20 juillet 2021. L’avion sera offert à l'exportation et coûtera sept fois moins cher que le F-35 américain, avec lequel le Checkmate russe pourra rivaliser, selon l’agence TASS.