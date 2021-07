(Londres) D’influents scientifiques internationaux ont appelé vendredi le gouvernement britannique à revenir sur sa décision de lever lundi l’essentiel des dernières restrictions liées au coronavirus en Angleterre, dénonçant les risques de cette stratégie non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans d’autres pays.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, ce groupe de scientifiques explique vouloir « tirer la sonnette d’alarme sur la réponse dangereuse du gouvernement britannique à l’augmentation exponentielle des infections ».

Le premier ministre Boris Johnson a confirmé lundi qu’il comptait lever dès le 19 juillet presque toutes les dernières restrictions sanitaires encore en vigueur en raison de la pandémie, y compris l’obligation de porter un masque et la distanciation sociale.

Désireux de « restaurer les libertés », le dirigeant conservateur a estimé qu’il s’agissait du « bon moment » pour le faire, malgré la forte progression du variant Delta, hautement contagieux et dominant au Royaume-Uni, l’un des pays européens les plus touchés avec plus de 128 000 morts. Il s’appuie sur le succès de la campagne de vaccination, avec plus de deux tiers des adultes complètement vaccinés.

PHOTO WILL EDWARDS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

« Les ministres ont été informés que ce plan entraînerait probablement 1 à 2 millions de cas au cours des prochaines semaines et potentiellement 7 à 10 millions avant la fin de l’année, et un pic de plus de 100 000 cas par jour au cours de l’été », déplorent ces scientifiques parmi lesquels les experts en santé publique Walter Ricciardi et Michael Baker, qui conseillent respectivement les ministères de la Santé italien et néo-zélandais.

Ils soulèvent les risques de « COVID-19 long » chez les personnes infectées et de développement d’un nouveau variant résistant aux vaccins.

« La stratégie actuelle d’infection de masse risque de saper les efforts de contrôle de la pandémie non seulement au Royaume-Uni, mais également dans d’autres pays », avertissent ces scientifiques priant le gouvernement de « reconsidérer d’urgence » son projet.

Le nombre de contaminations continue de grimper. Une personne sur 95 en Angleterre — soit plus de 500 000 personnes — était infectée au cours de la semaine précédant le 10 juillet, contre une personne sur 160 la semaine précédente, indique vendredi l’Office des statistiques nationales (ONS).

Le nombre de malades de la COVID-19 hospitalisées double actuellement toutes les trois semaines et pourrait atteindre des « chiffres assez effrayants », a averti le professeur Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre, appelant la population à rester prudente. « Nous ne sommes pas encore sortis d’affaire », a-t-il prévenu quelques heures après que Boris Johnson a assuré jeudi qu’il était « hautement probable » que le pire de la pandémie soit passé.