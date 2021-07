Europe

Plusieurs morts dans l’écrasement d’un petit avion en Suède

(Stockholm) Plusieurs personnes ont été tuées jeudi en Suède lorsqu’un petit avion utilisé pour le parachutisme et qui transportait neuf personnes s’est écrasé près d’un aéroport non loin d’Orebro, à environ 160 km au nord-ouest de Stockholm, a-t-on appris auprès de la police et des secours.