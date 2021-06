Europe

Euro

Le roi des Pays-Bas oublie à nouveau la distanciation sociale

(La Haye) En visite dans la plus belle « rue orange » du pays jeudi, intégralement parée des couleurs de l’équipe nationale et en effervescence avant la rencontre de l’Euro Pays-Bas-Autriche, le roi Willem-Alexander a serré des mains et manqué au respect de la distanciation sociale.